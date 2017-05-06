Моуринью: если Конте возглавит «Интер», он получит мою искреннюю поддержку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном назначении наставника «Челси» Антонио Конте на пост тренера миланского «Интера».
«Любой, кто возглавит „Интер“, получит мои наилучшие пожелания и искреннюю поддержку. Я желаю клубу побед, и надеюсь, что его главный тренер вернет радость фанатам команды», — сказал Моуринью Sky Italia.
Жозе Моуринью возглавлял миланский «Интер» с 2008 по 2010 год и завоевал с клубом 2 скудетто, одержал победу в Кубке и Супербкубке Италии, а также выиграл Лигу чемпионов.