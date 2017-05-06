Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Моуринью: если Конте возглавит «Интер», он получит мою искреннюю поддержку

6 мая 2017, суббота. 03:12. Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном назначении наставника «Челси» Антонио Конте на пост тренера миланского «Интера».

«Любой, кто возглавит „Интер“, получит мои наилучшие пожелания и искреннюю поддержку. Я желаю клубу побед, и надеюсь, что его главный тренер вернет радость фанатам команды», — сказал Моуринью Sky Italia.

Жозе Моуринью возглавлял миланский «Интер» с 2008 по 2010 год и завоевал с клубом 2 скудетто, одержал победу в Кубке и Супербкубке Италии, а также выиграл Лигу чемпионов.

Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
Теги
Интер Челси Антонио Конте Жозе Моуринью
Новости. Футбол
6 мая 2017, суббота
03:12 Моуринью: если Конте возглавит «Интер», он получит мою искреннюю поддержку
02:50 Ф. Сантуш: не понимаю, почему португальцы так мало ценят Роналду
02:35 Сампаоли: если «Севилья» начнёт реализовывать хотя бы 30 % шансов — будут победы
02:10 П. Мальдини: я категорически отказался войти в правление «Милана»
01:43 Гвардиола: Моуринью не бросит борьбу за место «МЮ» в топ-4 АПЛ
01:19 Билич: «Вест Хэм» в матче с «Тоттенхэмом» показал свою лучшую игру в сезоне
01:09 В FIFPro поддержали решение отменить дисквалификацию Мунтари
00:50 Юношеская сборная России разгромила команду Турции на турнире в Португалии
00:35 Черчесов: «Спартак» становится базовым клубом сборной естественным образом
00:29 Почеттино: гонка за победу в АПЛ не закончена, но догнать «Челси» будет нелегко
00:27 Черчесов: на сегодняшний день не считаем Медведева кандидатом в сборную России
00:22 Стадион «Осера» был эвакуирован из-за ложной угрозы взрыва
00:15 Дайер: после поражения от «Вест Хэма» у «Тоттенхэма» почти нет шансов на титул
5 мая 2017, пятница
23:54 «Вест Хэм» победил «Тоттенхэм» и прервал 9-матчевую победную серию «шпор» в АПЛ
23:52 «Севилья» и «Реал Сосьедад» победителя не выявили
23:44 Тотти — о своём будущем: вы всё узнаете через 23 дня
23:40 «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Бордо»
23:37 Решак: Месси не был бы великим Месси, если бы не играл в «Барселоне»
23:32 Все матчи 36-го тура ФНЛ начнутся с минуты молчания
23:26 «Кёльн» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Вердера» в Бундеслиге
23:20 Источник: «Атлетико» продал часть прав на игроков компании Кеньона и Ж. Мендеша
23:06 Команда жестоких ультрас «Порту» держит в страхе любительскую лигу Португалии
22:54 Луис Энрике: нельзя слепо судить «Реал» лишь по выступлениям в Лиге чемпионов
22:35 Нападающий «Сельты» Гвидетти: «МЮ» не играл в футбол
22:31 Погба: «МЮ» должен верить в то, что сумеет финишировать в четвёрке
22:17 «Кристал Пэлас» заинтересован в переходе Дефо
22:07 Агент Ракицкого — про интерес со стороны «Интера»: дыма без огня не бывает
22:03 Мюллер: постараемся, чтобы Левандовски в последних турах забил как можно больше
21:56 Итальянская федерация отменила дисквалификацию Мунтари за уход с поля
21:52 Р. Гарсия: пока Тотти не рассказал о своём будущем, мы не должны решать за него
21:51 Зидан: если мы думаем, что игра с «Гранадой» будет лёгкой, мы ошибаемся
21:51 Болельщики «Урала» назвали Димитрова лучшим игроком команды в апреле
21:30 Хуанфран вернулся к тренировкам в общей группе «Атлетико»
21:26 Вице-губернатор: поле стадиона в Петербурге готово к играм, переносить не надо
21:20 Гранат и Калачёв полетели в составе «Ростова» на матч с тульским «Арсеналом»
21:11 Стадион в Петербурге проверили на готовность к фанатской пиротехнике
21:03 Буффон: расстроился, когда Мората ушёл из «Ювентуса»
20:53 Конте: у Мбаппе есть все данные, чтобы стать топ-футболистом
20:53 Защитник «Кубани» Армаш: сообщили, что в ближайшее время все долги закроют
20:45 Бауэр: будем надеяться, остаток сезона «Рубин» проведёт с позитивными эмоциями
20:38 Моуринью: предоставлю отдых игрокам в матче с «Арсеналом», но мы будем бороться
20:36 Аллегри: нынешней молодёжи не хватает профессионализма Буффона и Роналду
20:14 Агент: с Ихеаначо обходятся несправедливо, и, возможно, ему лучше уйти из «МС»
20:13 Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Эрреру лучшим игроком апреля
20:01 Манчини: Балотелли сам виноват в том, что не достиг уровня Роналду
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли томская молодёжь притормозить "Спартак" в субботу?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+