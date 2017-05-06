Симеоне: не просил Морату переходить в «Атлетико», а просто пошутил

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о том, что во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» он обратился к нападающему «сливочных» Альваро Морате с предложением перейти в его клуб. Об этом ранее сообщил AS со ссылкой на Deportes Cope.
Аргентинец обратился к испанцу, когда тот отправился разминаться и проходил мимо него. При этом Симеоне прикрыл рот рукой, а затем не скрывал улыбки.
«Я не просил Морату переходить в «Атлетико», а просто пошутил, когда он проходил мимо меня», — цитирует Симеоне Goal.
В прошедшем матче Мората на поле не появился. В нынешнем сезоне 24-летний форвард сыграл в 38 матчах за «Реал» и забил 18 мячей.
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