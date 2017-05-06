Коне уйдёт из «Эвертона» свободным агентом по окончании сезона

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сообщил, что клуб не будет продлевать соглашение с ивуарийским нападающим Аруна Коне.
«У Коне заканчивается контракт, и он покинет «Эвертон» по окончании текущего сезона», — приводит слова Кумана BBC Sport.
33-летний футболист принял участие лишь в четырёх матчах за «Эвертон» в английской Премьер-лиге в текущем сезоне и не отметился результативными действиями, пропустив большую часть сезона из-за проблем с коленом. Коне перешёл в «Эвертон» из «Уигана» в 2013 году.