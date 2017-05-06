ЦСКА победил «Амкар» и вернулся на первое место в молодёжном первенстве

В матче 27-го тура молодёжного первенства России встречались «Амкар» и ЦСКА. Игра, прошедшая на стадионе «Звезда» в Перми, завершилась победой красно-синих со счётом 2:0.
Счёт «армейцы» открыли на 57-й минуте, когда голом отметился Астемир Гордюшенко. Окончательный результат в пользу гостей установил на 89-й минуте Анатолий Анисимов.
Благодаря этой победе ЦСКА вернулся на первое место в таблице молодёжного чемпионата и опережает на три очка «Спартак». «Амкар» располагается на предпоследней строчке.