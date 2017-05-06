Сенси: если Палотта не может быть президентом «Ромы», то должен назначить Тотти

Бывший президент «Ромы» Розелла Сенси прокомментировала заявление руководства римского клуба о том, что по окончании нынешнего сезона легендарный нападающий Франческо Тотти завершит карьеру и станет директором джаллоросси. Сам 40-летний футболист о своём будущем пока не говорит.
«Я потрясена тем, что такой клуб, как «Рома», может так обращаться с Тотти. Он символ «Ромы», ни в одном другом клубе мира нет человека, сравнимого с ним.
Это происходит из-за отсутствия президента, поскольку Джеймс Паллотта слишком далеко, в Америке. Он должен больше представлять клуб.
Если Паллотта не в состоянии быть президентом «Ромы», то он должен назначить Тотти на этот пост», – цитирует Сенси Football Italia со ссылкой на Rainews24.