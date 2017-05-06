Радимов: Зырянов предложил поменять капитана «Зенита-2» — это не больше, чем шоу

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от домашнего матча 35-го тура ФНЛ с «Мордовией» (3:1).
«Мы провели не лучший матч. У нас хватало проблем. Самое главное — сегодня мы дотянули до последних минут уже ведя в счете 3:0. Потому что сколько мы пропускаем на последних минутах в этом году — это и психология, и невезение. Выиграть, конечно, хотелось, и когда-то это должно было произойти. Мы не далеко себя обезопасили от зоны вылета. Сейчас все зависит от нас. Для меня это самый сложный сезон в футбол в любом качестве. Такой психологической нагрузки я не получал.
Что-то надо было менять. Но если бы смена раздевалки действительно влияла на что-то, мы бы только это и делали. Константин Зырянов предложил поменять капитана. Это не больше, чем шоу. Я не настолько верю в приметы. На следующий матч оставим все как есть.
Для нашей команды, когда столько не выигрываешь, психология важна. Когда наши игроки ведут в счете, в концовке их начинает трясти. Конечно, это психология, дело только в ней. Но если игроки хотят идти дальше, играть на других стадионах, они должны это преодолевать", — цитирует Радимова сайт ФНЛ.