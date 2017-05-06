Начало финала Кубка Греции было отложено на полчаса из-за драки фанатов

Финальный матч Кубка Греции между ПАОК и афинским АЕК начался на полчаса позже запланированного из-за драки между фанатами команд, пишет интернет-издание The Sun. Болельщики перед началом встречи подрались на трибунах, используя сидения и палки.
Сообщается, что полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу. Матч был под угрозой срыва, но в итоге фанатов удалось усмирить и организаторы приняли решение начать встречу на полчаса позже назначенного времени.
Видео драки можно посмотреть в YouTube.