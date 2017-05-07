«Спартак» повторил рекорд РФПЛ по домашним победам при 30 турах в сезоне

6 мая «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле «Томь» в матче 27-го тура РФПЛ. Это уже 13-я домашняя победа красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России, красно-белые потеряли очки дома лишь раз, уступив 25 сентября «Уфе» (0:1).
Ещё никому не удавалось одержать больше 13 домашних побед в чемпионате России при 30 турах в сезоне. Такой же показатель — 13 побед на своём поле при 30 турах в сезоне — раньше удавался «Спартаку» в 1994 году и ЦСКА в сезоне-2013/14.
Таким образом, «Спартак» может установить рекорд чемпионата России по количеству домашних побед при 30 турах в сезоне, если 17 мая обыграет на своём поле «Терек» в 29-м туре.
Лучший показатель по количеству домашних побед (15) в одном сезоне чемпионата России принадлежит «Ротору» (1993) и «Алании» (1996), тогда команды проводили по 34 матча.
Лучший показатель «Спартака» по количеству домашних побед (14) в одном сезоне чемпионата России был зафиксирован в 1993 и 1997 годах, тогда команды проводили по 34 матча.