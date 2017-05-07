Тренер «Луча-Энергии» Емельянов: бардак продолжается — ни заездов, ни питания

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов прокомментировал итоги поединка 35-го тура ФНЛ, в котором его команда дома уступила «Ска-Хабаровску» со счётом 0:2.
«У нас бардак продолжается. Ни заездов перед матчами, ни питания. Как я могу в такой ситуации рассчитывать на игроков? Может у них дети маленькие, и они спать не дают? Я не знаю. Но к играм нужно всё равно готовиться. Мелочей нет.
Наше поле – это издевательство. Его ни разу не поливали в этом году. Мы не можем проводить нормальный тренировочный процесс. На базе ужасные условия. Мелочей в футболе не бывает. И у нас проблемы в кадрах. Нет игроков", — приводит слова Емельянова официальный сайт ФНЛ.
«Луч-Энергия» располагается на 13-м месте в таблице ФНЛ, клуб не одерживал побед уже в 12 играх кряду — с ноября прошлого года.