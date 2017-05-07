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Более 40 человек пострадали в массовой драке во время финала Кубка Греции

7 мая 2017, воскресенье. 07:47. Футбол

ПАОК одержал победу в Кубке Греции, в финале обыграв афинский АЕК со счётом 2:1. Матч сопровождался массовыми беспорядками — в ходе стычек между фанатами пострадали более 40 человек, двое были госпитализированы с серьёзными травмами, сообщает AP News.

Беспорядки начались за территорией стадиона и продолжились на трибунах. Полиция не сразу подоспела к месту стычек. В результате драки 10 человек попали в больницу, один из пострадавших был ранен ножом.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу. Матч был под угрозой срыва, но в итоге фанатов удалось усмирить, и организаторы приняли решение начать встречу на полчаса позже назначенного времени.

Видео драки можно посмотреть в YouTube.

Источник: AP News Сообщить об ошибке
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АЕК Афины ПАОК Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
7 мая 2017, воскресенье
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