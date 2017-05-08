Моуринью намерен переманить Агуэро в «МЮ» в качестве замены Ибрагимовичу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в приобретении нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает The Times. В лице 28-летнего аргентинца наставник «красных дьяволов» видит замену шведу Златану Ибрагимовичу, выбывшему из строя на долгое время из-за операции на колене.
Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола не будет удерживать Агуэро, поскольку планирует сделать ставку в атаке на бразильца Габриэла Жезуса. Однако руководство «горожан», скорее всего, заблокирует трансфер Серхио в «МЮ», утверждает источник.
Отмечается, что в пару к Агуэро «МЮ» планирует приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
В нынешнем сезоне Агуэро провёл 28 матчей в АПЛ, забил 18 голов и отдал 1 результативную передачу.