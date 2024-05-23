Иммобиле отверг обвинения в своей причастности к увольнению Сарри из «Лацио»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле высказался о мнении болельщиков римской команды касательно его причастности к отставке итальянского тренера Маурицио Сарри из «Лацио». Напомним, специалист был уволен 13 марта.

«Меня задевало больше всего то, что люди говорили о том, что я вынуждал Сарри уволиться. Эти обвинения касались меня больше как человека, нежели как футболиста. Сарри — престижный тренер, я бы никогда не стал вступать в ссоры с ним, да и вообще с кем бы то ни было», — приводит слова Иммобиле Football Italia.

Напомним, по мнению некоторых болельщиков, ветераны «Лацио» во главе с Иммобиле намеренно не демонстрировали лучшую игру для того, чтобы Сарри был отправлен в отставку.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за этого группа людей подкараулила Иммобиле и его жену перед школой, где учится их сын, и начала оскорблять футболиста. Сообщалось, что также имело место физическое насилие, однако подробности не уточняются. При этом подчёркивается, что это не единичный случай агрессивного поведения со стороны фанатов по отношению к Иммобиле и его семье.