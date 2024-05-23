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Стала известна дата, когда «Барселона» хочет объявить о назначении Флика

Стала известна дата, когда «Барселона» хочет объявить о назначении Флика
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Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик, вероятнее всего, возглавит каталонскую «Барселону». Каталонский клуб планирует объявить об этом в среду 30 мая, сообщает испанский журналист Хавьер Валлс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между спортивным директором Деку и немецким специалистом по телефону прошли успешно. Немец согласен возглавить команду, вне зависимости от финансовых трудностей каталонцев. Также сообщается, что нынешний главный тренер Хави уже узнал о решении руководства назначить Флика.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В СМИ сообщается, что на следующей неделе руководители каталонского клуба проведут встречу с Хави, на которой проанализируют итоги его работы в этом сезоне и примут решение о том, стоит ли прекращать сотрудничество с нынешним тренером.

Напомним, «Барселона» за тур до конца сезона гарантировала себе второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. В заключительном туре Примеры команда встретится с «Севильей».

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