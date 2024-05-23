Ханс-Дитер Флик станет главным тренером «Барселоны», немец уже отказал «Челси» – Романо

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик, вероятнее всего, возглавит каталонскую «Барселону». Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, спортивный директор Деку и немецкий специалист провели положительные переговоры по телефону. Флик – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны» в следующем сезоне по мнению президента «блауграны» Жоана Лапорта. Отмечается, что немецкий специалист отказал «Челси» и внимательно следит за ситуацией в «Барселоне».

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В СМИ сообщается, что на следующей неделе руководители каталонского клуба проведут встречу с Хави, на которой проанализируют итоги его работы в этом сезоне и примут решение о том, стоит ли прекращать сотрудничество с нынешним тренером.

Напомним, «Барселона» за тур до конца сезона гарантировала себе второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. В заключительном туре Примеры команда встретится с «Севильей».

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