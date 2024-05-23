«Атлетико» продлит контракт с Антуаном Гризманном — Галетти

Мадридский «Атлетико» продлит контракт с нападающим Антуаном Гризманном. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб и игрок прорабатывают последние детали в переговорах о продлении контракта, который истекает в июне 2026 года.

Сообщается, что к Гризманну проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии, однако футболист дал понять, что желает провести как можно больше времени в мадридском клубе, а потом перейти в один из клубов, выступающих в МЛС.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 47 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость 33-летнего игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.