Хаби Алонсо высказался о прерванной серии без поражений «Байера» в финале ЛЕ с «Аталантой»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о поражении во встрече с «Аталантой» (0:3) в финале Лиги Европы, которое прервало 51-матчевую серию команды без поражений во всех турнирах.

«Конечно, это больно. Но нам нужно использовать эту боль в позитивном ключе. То, чего мы достигли, исключительно, и нам есть чем гордиться. Мы извлечём урок.

У нас был большой шанс, чтобы выиграть сегодня, и мы приложили все усилия, но всё пошло не так, как планировалось. Мы показали не лучший свой уровень: все, включая меня. Это будет вызов: как мы реагируем на поражение, как мы справляемся с болью», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

Напомним, из-за разгромного поражения в матче с «Аталантой» команда Хаби Алонсо не смогла продлить свою рекордную беспроигрышную серию, кототорая во всех турнирах длилась 51 матч.

Благодаря этой победе «Аталанта» выиграла свой первый еврокубковый трофей в истории клуба.

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