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Хаби Алонсо высказался о прерванной серии без поражений «Байера» в финале ЛЕ с «Аталантой»

Хаби Алонсо высказался о прерванной серии без поражений «Байера» в финале ЛЕ с «Аталантой»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о поражении во встрече с «Аталантой» (0:3) в финале Лиги Европы, которое прервало 51-матчевую серию команды без поражений во всех турнирах.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Конечно, это больно. Но нам нужно использовать эту боль в позитивном ключе. То, чего мы достигли, исключительно, и нам есть чем гордиться. Мы извлечём урок.

У нас был большой шанс, чтобы выиграть сегодня, и мы приложили все усилия, но всё пошло не так, как планировалось. Мы показали не лучший свой уровень: все, включая меня. Это будет вызов: как мы реагируем на поражение, как мы справляемся с болью», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

Напомним, из-за разгромного поражения в матче с «Аталантой» команда Хаби Алонсо не смогла продлить свою рекордную беспроигрышную серию, кототорая во всех турнирах длилась 51 матч.

Благодаря этой победе «Аталанта» выиграла свой первый еврокубковый трофей в истории клуба.

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