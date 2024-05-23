Алексей Миранчук впервые за пять лет стал обладателем трофея

22 мая состоялся матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0. Таким образом, «Аталанта» и выступающий в её составе российский полузащитник Алексей Миранчук стали обладателем кубка. Для Миранчука это первый трофей за последние пять лет.

Предыдущим трофеем Алексея Миранчука был Суперкубок России, который он выиграл в июле 2019 года, выступая за московский «Локомотив». В том матче красно-зелёные одержали победу над «Зенитом» со счётом 3:2.

Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». С тех пор за итальянскую команду в 96 матчах на его счету 13 голов и 19 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на один сезон.

В прошедшем розыгрыше еврокубка на счету 28-летнего россиянина участие в 10 матчах, в которых он отметился тремя голевыми передачами.