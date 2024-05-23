Хаби Алонсо прокомментировал разгромное поражение от «Аталанты» в финале Лиги Европы

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о поражении от «Аталанты» (0:3) в финале Лиги Европы.

«Мы должны поздравить «Аталанту», они сегодня были лучше. Мы не смогли сыграть в свою игру, они действовали очень интенсивно. Настрой игроков было хорошим, но у нас были проблемы. Нам не удавалось создавать моменты», — приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, 22 мая состоялся матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.