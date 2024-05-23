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Тен Хаг, скорее всего, покинет «МЮ» даже в случае победы в Кубке Англии — Галетти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг с высокой долей вероятности покинет клуб даже в случае победы в Кубке Англии. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, определяющим фактором при принятии решения о будущем тен Хага в клубе является непопадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что заменой для тен Хага в «Манчестер Юнайтед» может стать либо главный тренер «Баварии» Томас Тухель, либо экс главный тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер. Решение владелец клуба Джим Рэтклифф должен принять после финала Кубка, в котором манкунианцы сыграют с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая в 17:00 мск. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити».

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2