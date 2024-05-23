«Миранчук провёл выдающийся сезон». Черчесов — о победе «Аталанты» в Лиге Европы

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке после победы команды в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0).

«Эмоции положительные, рад за Лёшу, да и команда хорошо играла. Победа есть победа. Кто-то больше вносит вклад в игре, кто-то меньше, но разделять нельзя. Миранчук — заслуженный обладатель трофея.

Этот сезон для него получился выдающимся. Много голевых передач, забивал. А это в Италии, где плотный футбол. Он может занести этот сезон себе в актив и двигаться дальше», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В завершившемся сезоне Лиги Европы Миранчук провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Известные дети спортсменов: