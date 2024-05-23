Вратарь «Барселоны» тер Штеген обратился к Кроосу после его решения завершить карьеру

Голкипер «Барселоны» и национальной команды Германии по футболу Марк-Андре тер Штеген высказался о том, что 34-летний хавбек «Реала» и партнёр по сборной Тони Кроос принял решение завершить карьеру после Евро-2024.

«Поздравляю тебя с прекрасной карьерой, Тони! Ты вошел в историю и можешь очень гордиться тем, чего ты достиг за эти годы. Крепко обнимаю тебя и до скорой встречи в сборной для последнего танца», – написал тер Штеген на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter).

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Немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер». За сборную Германии Кроос провёл 108 матчей и забил 17 мячей. С национальной командой он завоевал золото чемпионата мира 2014 года, стал бронзовым призёром ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

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