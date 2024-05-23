Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: кошмарный финал для «Байера», тихий ужас

Мостовой: кошмарный финал для «Байера», тихий ужас
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал финальный матч Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером», который завершился победой итальянского клуба со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Отличный футбол. Я и от «Байера» такого не ожидал, и от «Атланты». Столько времени не проигрывали, все рекордные серии, побить всё. Это банальная история, любая серия заканчивается. Кошмарный финал для «Байера», 0:3, это тихий ужас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Аталанта» выиграла свой первый европейский трофей в истории. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных. Для него этот трофей также стал первым европейским кубком в карьере.

Материалы по теме
«Локомотив» поздравил Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android