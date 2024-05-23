Мостовой: кошмарный финал для «Байера», тихий ужас
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал финальный матч Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером», который завершился победой итальянского клуба со счётом 3:0.
Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12' 2:0 Лукман – 26' 3:0 Лукман – 75'
«Отличный футбол. Я и от «Байера» такого не ожидал, и от «Атланты». Столько времени не проигрывали, все рекордные серии, побить всё. Это банальная история, любая серия заканчивается. Кошмарный финал для «Байера», 0:3, это тихий ужас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Аталанта» выиграла свой первый европейский трофей в истории. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных. Для него этот трофей также стал первым европейским кубком в карьере.
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