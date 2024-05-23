Алексей Миранчук опубликовал фото из раздевалки с трофеем Лиги Европы

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал фото с трофеем после победы команды в финале Лиги Европы. Напомним, «Аталанта» в решающем матче турнира разгромила «Байер» со счётом 3:0.

Фото: Фото из личного архива Миранчука

Фото: Фото из личного архива Миранчука

Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился. В завершившемся сезоне Лиги Европы Миранчук принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Отметим, Алексей стал первым российским игроком с 2016 года, выигравшим еврокубок.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 9 млн.

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