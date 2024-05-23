Гасперини — второй итальянский тренер, выигравший Лигу Европы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини благодаря победе своей команды в финальном матче Лиги Европы с «Байером» (3:0) стал вторым итальянским специалистом, кому покорился этот турнир. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источников, первым был Маурицио Сарри в 2019 году с «Челси». Тогда лондонская команда в финале Лиги Европы разгромила «Арсенал» со счётом 4:1.

Отметим, Джан Пьеро Гасперини, главный тренер итальянской команды, выиграл свой первый финальный матч во главе «Аталанты». До этого было три поражения — все в финале Кубка Италии.

Напомним, Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала три бронзы в чемпионате Италии.Также отметим, что именно при Гасперини бергамаски впервые в своей истории выступали на групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА.

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