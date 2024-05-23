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Гасперини — второй итальянский тренер, выигравший Лигу Европы

Гасперини — второй итальянский тренер, выигравший Лигу Европы
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини благодаря победе своей команды в финальном матче Лиги Европы с «Байером» (3:0) стал вторым итальянским специалистом, кому покорился этот турнир. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

По информации источников, первым был Маурицио Сарри в 2019 году с «Челси». Тогда лондонская команда в финале Лиги Европы разгромила «Арсенал» со счётом 4:1.

Отметим, Джан Пьеро Гасперини, главный тренер итальянской команды, выиграл свой первый финальный матч во главе «Аталанты». До этого было три поражения — все в финале Кубка Италии.

Напомним, Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала три бронзы в чемпионате Италии.Также отметим, что именно при Гасперини бергамаски впервые в своей истории выступали на групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА.

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29 мая 2019, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Жиру – 49'     2:0 Родригес – 60'     3:0 Э. Азар – 65'     3:1 Айуоби – 69'     4:1 Э. Азар – 72'    
Турнирная сетка Лиги Европы

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