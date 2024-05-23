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Тренер «Аталанты» Гасперини прокомментировал интерес со стороны «Наполи» после победы в ЛЕ

Тренер «Аталанты» Гасперини прокомментировал интерес со стороны «Наполи» после победы в ЛЕ
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об интересе со стороны «Наполи» после победы в матче с «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Сегодня мы празднуем. Я поговорю с президентом завтра. Посмотрим. На самом деле, я в странной ситуации. Я вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину. Возможно, это не лучший пример, который следует приводить в телевизионном эфире!» – приводит слова Гасперини Football Italia.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы считают главного тренера «Аталанты» приоритетным вариантом.

Напомним, Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала три бронзы в чемпионате Италии.Также отметим, что именно при Гасперини бергамаски впервые в своей истории выступали на групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА.

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