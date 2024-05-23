Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джан Пьеро Гасперини: посмотрите на три красавца мяча, которые мы забили «Байеру»

Джан Пьеро Гасперини: посмотрите на три красавца мяча, которые мы забили «Байеру»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу итальянского клуба в Лиге Европы сезона-2023/2024.

«Мы все творцы этого исторического достижения. Бергамо — маленький городок, но посмотрите, сколько здесь наших болельщиков.

Футболисты провели выдающийся матч. Старались не дать «Байеру» играть в их футбол, посмотрите на три красавца мяча, которые мы забили. В этой ЛЕ мы провели сложнейшие матчи — со «Спортингом», «Ливерпулем». Это сложнейший путь», — передаёт слова Гасперини корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Аталанта» выиграла свой первый европейский трофей в истории. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных. Для него этот трофей также стал первым европейским кубком в карьере.

Материалы по теме
«Сегодня мы вошли в историю». Адемола Лукман — о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android