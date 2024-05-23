Джан Пьеро Гасперини: посмотрите на три красавца мяча, которые мы забили «Байеру»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу итальянского клуба в Лиге Европы сезона-2023/2024.

«Мы все творцы этого исторического достижения. Бергамо — маленький городок, но посмотрите, сколько здесь наших болельщиков.

Футболисты провели выдающийся матч. Старались не дать «Байеру» играть в их футбол, посмотрите на три красавца мяча, которые мы забили. В этой ЛЕ мы провели сложнейшие матчи — со «Спортингом», «Ливерпулем». Это сложнейший путь», — передаёт слова Гасперини корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Аталанта» выиграла свой первый европейский трофей в истории. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных. Для него этот трофей также стал первым европейским кубком в карьере.