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Глава Ла Лиги высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Глава Ла Лиги высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе нападающего Килиана Мбаппе в чемпионат Испании.

«Я на 99% уверен, что он перейдёт в «Реал». Поможет ли Мбаппе повысить привлекательность Ла Лиги? Мы продолжаем и будем прогрессировать, но его приход, конечно, является для нас преимуществом. Однако футболисты — не единственный ключ к успеху чемпионата. Криштиану Роналду, например, перешёл в Серию А, и чемпионат Италии не «взорвался». У «ПСЖ» были Месси, Неймар и Мбаппе, и Лига 1 в их время тоже не добилась больших успехов», — приводит слова Тебаса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона и может продолжить карьеру в «Реале».

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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