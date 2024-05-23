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Игрок «Пари НН» Варганов рассказал, как воспринял отставку Юрана

Игрок «Пари НН» Варганов рассказал, как воспринял отставку Юрана
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Артём Варганов ответил на вопрос, как воспринял отставку Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

«Это футбол. Тут всякое возможно. И было понятно, что с новым тренером будут другие впечатления, изменится тактика. Особенно интересна для нас, молодых игроков, работа со специалистом из Европы, возможность почерпнуть что-то новое», – приводит слова игрока пресс-служба нижегородцев на официальном сайте.

54-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение. 28 апреля Юран был уволен с поста главного тренера команды.

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