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Защитник «Реала» Начо принял окончательное решение по своему будущему — Marca

Защитник «Реала» Начо принял окончательное решение по своему будущему — Marca
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34-летний центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес принял окончательное решение по своему будущему в составе испанской команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Начо хочет остаться в «Королевском клубе» ещё на один сезон. Сообщается, что соглашение о продлении контракта между сторонами уже достигнуто. Действующее же соглашение истекает в июне этого года.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Начо сыграл 41 матч и отдал одну голевую передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что защитник изъявил желание перейти в один из клубов МЛС.

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