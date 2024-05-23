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Президент «Аталанты» высказался о будущем Гасперини в клубе после победы в Лиге Европы

Президент «Аталанты» высказался о будущем Гасперини в клубе после победы в Лиге Европы
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Президент «Аталанты» Антонио Перкасси выразил надежду на продолжение сотрудничества с главным тренером Джан Пьеро Гасперини послы победы итальянского клуба в Лиге Европы сезона-2023/2024. Напомним, в финале «Аталанта» разгромила «Байер» со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«У меня нет никаких сомнений в том, что Гасперини останется с нами.

Мы ещё встретимся и обсудим это снова, но этот трофей поможет нам продолжать работать вместе», — приводит слова Перкасси журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

«Аталанта» выиграла свой первый европейский трофей в истории. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных. Для него этот трофей также стал первым европейским кубком в карьере.

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер итальянской команды, выиграл свой первый финальный матч во главе «Аталанты». До этого было три поражения — все в финале Кубка Италии.

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