Президент «Аталанты» высказался о будущем Гасперини в клубе после победы в Лиге Европы

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси выразил надежду на продолжение сотрудничества с главным тренером Джан Пьеро Гасперини послы победы итальянского клуба в Лиге Европы сезона-2023/2024. Напомним, в финале «Аталанта» разгромила «Байер» со счётом 3:0.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Гасперини останется с нами.

Мы ещё встретимся и обсудим это снова, но этот трофей поможет нам продолжать работать вместе», — приводит слова Перкасси журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

«Аталанта» выиграла свой первый европейский трофей в истории. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных. Для него этот трофей также стал первым европейским кубком в карьере.

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер итальянской команды, выиграл свой первый финальный матч во главе «Аталанты». До этого было три поражения — все в финале Кубка Италии.