Сборная России отреагировала на победу Миранчука с «Аталантой» в финале Лиги Европы

Национальная команда России опубликовала пост победы «Аталанты» с российским полузащитником Алексеем Миранчуком в финале Лиги Европы. В решающем матче турнира итальянский клуб разгромил «Байер». Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась победой итальянского клуба со счётом 3:0.

«Миранчук — победитель Лиги Европы! «Аталанта» разгромила «Байер» — 3:0!» — написано в официальном телеграм-канале сборной России.

Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился. В нынешнем сезоне Лиги Европы Миранчук провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

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