Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России отреагировала на победу Миранчука с «Аталантой» в финале Лиги Европы

Сборная России отреагировала на победу Миранчука с «Аталантой» в финале Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная команда России опубликовала пост победы «Аталанты» с российским полузащитником Алексеем Миранчуком в финале Лиги Европы. В решающем матче турнира итальянский клуб разгромил «Байер». Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась победой итальянского клуба со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Миранчук — победитель Лиги Европы! «Аталанта» разгромила «Байер» — 3:0!» — написано в официальном телеграм-канале сборной России.

Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился. В нынешнем сезоне Лиги Европы Миранчук провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

Материалы по теме
Миранчук заслужил выиграть Лигу Европы. Не надо недооценивать его помощь «Аталанте»!
Миранчук заслужил выиграть Лигу Европы. Не надо недооценивать его помощь «Аталанте»!

Известные дети спортсменов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android