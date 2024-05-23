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«Алонсо — вон». Линекер — после поражения «Байера» в финале Лиги Европы

«Алонсо — вон». Линекер — после поражения «Байера» в финале Лиги Европы
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Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер опубликовал пост после поражения леверкузенского «Байера» в финале Лиги Европы с «Аталантой». Напомним, решающая встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась победой итальянского клуба со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Алонсо – вон», — написал Линекер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, «Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне. У команды Хаби Алонсо прервалась серия из 51 матча без поражений. Ранее «Байер» стал чемпионом Германии. Также команда ещё может стать победителем Кубка Германии.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года.

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