Франко Камоцци: жаль, что Миранчук не сыграл в финале, но главное — результат клуба

Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о победе «Аталанты» в матче финала Лиги Европы с «Байером» (3:0).

«Аталанта» провела невероятный матч и заслужила победу. Жаль, что Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы, но самое главное — это результат клуба. И они победили», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Аталанта» выиграла свой первый европейский трофей в истории. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных. Для него этот трофей также стал первым европейским кубком в карьере.

Леверкузенский «Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда из Германии в финале Лиги Европы проиграла «Аталанте» со счётом 0:3. Таким образом, у подопечных Хаби Алонсо прервалась серия из 51 матча без поражений.