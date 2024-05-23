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Франко Камоцци: жаль, что Миранчук не сыграл в финале, но главное — результат клуба

Франко Камоцци: жаль, что Миранчук не сыграл в финале, но главное — результат клуба
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Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о победе «Аталанты» в матче финала Лиги Европы с «Байером» (3:0).

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Аталанта» провела невероятный матч и заслужила победу. Жаль, что Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы, но самое главное — это результат клуба. И они победили», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Аталанта» выиграла свой первый европейский трофей в истории. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных. Для него этот трофей также стал первым европейским кубком в карьере.

Леверкузенский «Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда из Германии в финале Лиги Европы проиграла «Аталанте» со счётом 0:3. Таким образом, у подопечных Хаби Алонсо прервалась серия из 51 матча без поражений.

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