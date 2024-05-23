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Жозе Моуринью назвал самое тяжёлое достижение в карьере

Жозе Моуринью назвал самое тяжёлое достижение в карьере
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Португальский специалист Жозе Моуринью назвал самое тяжёлое достижение в своей карьере. Журналист спросил у тренера, что было тяжелее — победа с «Реалом» в Ла Лиге со 100 очками или победа с «Челси» в АПЛ.

«Самым сложным для меня было выйти с «Ромой» в два финала еврокубков. Посмотрите на историю, и вы поймете, почему. За 50 лет они никогда этого не делали, так что это зависит от условий.

Есть вещи, которые вы делаете, и которые являются почти нормальным следствием ситуации. Чем меньше условий у вас есть для достижения успеха, и ты этого добиваешься, тем больше я горжусь этим. «Роме» исторически было невозможно это сделать, но мы сделали это дважды подряд», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, Моуринью с «Ромой» выиграл Лигу конференций и дошёл до финала Лиги Европы.

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