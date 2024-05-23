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Мостовой: Миранчук абсолютно заслужил трофей Лиги Европы

Мостовой: Миранчук абсолютно заслужил трофей Лиги Европы
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в прошедшем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, Миранчук не появился в финальном матче Лиги Европы с «Байером» (3:0), но всё же стал впервые обладателем европейского трофея.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Миранчук, конечно, заслужил трофей. Да, не вышел в финале, но он играл в турнире, приносил результат. Были те, кто считанные минуты проводил на поле, но для Алексея не сыграть сегодня – редкость. Гасперини выпустил ветеранов на замену из уважения, тем более Алексей выходит, когда надо добавлять, а тут не надо было. Алексей абсолютно заслужил этот трофей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». С тех пор за итальянскую команду в 96 матчах на его счету 13 голов и 19 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на один сезон.

В прошедшем розыгрыше еврокубка на счету 28-летнего россиянина участие в 10 матчах, в которых он отметился тремя голевыми передчами.

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