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Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
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«Сегодня мы вошли в историю». Адемола Лукман — о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы

«Сегодня мы вошли в историю». Адемола Лукман — о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы
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Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман прокомментировал победу своей команды в матче финала Лиги Европы над леверкузенским «Байером» (3:0). Нигерийский форвард оформил хет-трик в игре.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Это один из лучших вечеров в моей жизни. Потрясающее выступление команды. Фантастика. Мы сделали это. Я счастлив, что мы победили. Сегодня мы вошли в историю», — сказал Лукман в эфире TNT Sports.

Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы. Адемола Лукман стал вторым игроком в истории Лиги Европы (Кубка УЕФА), оформившим хет-трик в финалах второстепенного еврокубка.

Леверкузенский «Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда из Германии в финале Лиги Европы проиграла «Аталанте» со счётом 0:3. Таким образом, у подопечных Хаби Алонсо прервалась серия из 51 матча без поражений.

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