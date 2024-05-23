«Сегодня мы вошли в историю». Адемола Лукман — о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман прокомментировал победу своей команды в матче финала Лиги Европы над леверкузенским «Байером» (3:0). Нигерийский форвард оформил хет-трик в игре.

«Это один из лучших вечеров в моей жизни. Потрясающее выступление команды. Фантастика. Мы сделали это. Я счастлив, что мы победили. Сегодня мы вошли в историю», — сказал Лукман в эфире TNT Sports.

Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы. Адемола Лукман стал вторым игроком в истории Лиги Европы (Кубка УЕФА), оформившим хет-трик в финалах второстепенного еврокубка.

Леверкузенский «Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда из Германии в финале Лиги Европы проиграла «Аталанте» со счётом 0:3. Таким образом, у подопечных Хаби Алонсо прервалась серия из 51 матча без поражений.