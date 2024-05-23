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Губерниев обратился к Миранчуку после победы «Аталанты» в финале Лиги Европы

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на разгромную победу «Аталанты» в финальном матче Лиги Европы с леверкузенским «Байером», обратившись к полузащитнику итальянской команды Алексею Миранчуку.

«Поднял, молодец Миранчук!!! Хорошая, надёжная игра в финале!!! Ну, точнее на подступах к нему… Преодолевал!!! От души поздравляю нашего футболиста!!! Заслужил!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился. В завершившемся сезоне Лиги Европы Миранчук принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Отметим, Алексей стал первым российским игроком с 2016 года, выигравшим еврокубок.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 9 млн.

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