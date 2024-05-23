«Локомотив» поздравил Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы

Московский «Локомотив» поздравил российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы сезона-2023/2024. Напомним, Миранчук не появился в финальном матче Лиги Европы с «Байером» (3:0), но всё же стал впервые обладателем европейского трофея.

«Алексей Миранчук — победитель Лиги Европы в составе «Аталанты»! Первый европейский трофей!

Поздравляем Лёшу», — сказано в заявлении клуба.

Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». С тех пор за итальянскую команду в 96 матчах на его счету 13 голов и 19 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на один сезон.

В прошедшем розыгрыше еврокубка на счету 28-летнего россиянина участие в 10 матчах, в которых он отметился тремя голевыми передачами.