Стало известно условие, которое мешает «Реалу» объявить о трансфере Мбаппе

Мадридский «Реал» не может объявить о подписании французского форварда Килиана Мбаппе без «разрешения» на это со стороны «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас.

По информации источника, так как французский футболист будет выступать на Евро-2024 с середины июня, то «Королевский клуб» хотел бы объявить о трансфере Мбаппе в начале месяца, сразу после финала Лиги чемпионов, однако испанцы до сих пор не получили со стороны парижан на это «разрешение». Сообщается, что всё дело в условиях контракта, по которым Мбаппе является игроком «ПСЖ» до 30 июня 2024-го.

Напомним, ранее появилась информация, что летом 2024 года 25-летний нападающий в статусе свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу». Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Француз будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 47 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. По итогам Лиги 1 нападающий был признан лучшим бомбардиром чемпионата с 27 мячами и семью ассистами.

Материалы по теме Глава Ла Лиги высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: