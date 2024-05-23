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Гасперини отреагировал на то, что «Аталанта» прервала непобедимую серию «Байера»

Гасперини отреагировал на то, что «Аталанта» прервала непобедимую серию «Байера»
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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о том. что его команда прервала серию «Байера» из 51 матча без поражений во всех турнирах, победив немецкий клуб в финале Лиги Европы со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Нет непобедимых команд. Мы заслуженно победили, мы были сильнее», — сказал Гасперини на пресс-конференции.

Отметим, что Гасперини выиграл свой первый финальный матч во главе «Аталанты». До этого было три поражения — все в финале Кубка Италии.

Напомним, Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала три бронзы в чемпионате Италии.Также отметим, что именно при Гасперини бергамаски впервые в своей истории выступали на групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА.

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