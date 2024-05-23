Девушка Миранчука поздравила футболиста с победой в Лиге Европы

Елена Максимова, девушка российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поздравила игрока с победой в финале Лиги Европы. Напомним, в решающем матче турнира «Аталанта» разгромила «Байер» со счётом 3:0. Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился.

«Не играл сегодня, но отдал четыре голевые передачи (согласно официальному сайту УЕФА у Миранчука три результативные передачи. – Прим. «Чемпионата»), чтобы быть в Дублине и держать Кубок Европы! Люблю!» — написала девушка Миранчука в своей социальной сети.

Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива» Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

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