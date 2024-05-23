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Хвича Кварацхелия стал победителем в номинации «Гол месяца» в Серии А

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия выиграл приз за лучший гол мая в итальянской Серии А. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

По информации источника, гол, забитый крайним нападающим «Наполи» в матче 37-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (2:2), получил наибольшее количество голосов болельщиков на официальных каналах Серии А.

Отметим, этот гол был забит Хвичей прямым ударом со штрафного и принёс неаполитанцам ничью в предпоследней игре сезона.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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