Алексей Миранчук отпраздновал с «Аталантой» победу в Лиге Европы

22 мая состоялся матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Алексей Миранчук не появился на поле в минувшей игре. Но российский хавбек уже успел прикоснуться к трофею Лиги Европы, празднуя вместе с командой победу в турнире.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.