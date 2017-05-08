Неймар не смог убедить Винисиуса Жуниора перейти в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Неймар пытался убедить полузащитника «Фламенго» Винисиуса Жуниора перейти в каталонский клуб, однако не преуспел в этом, сообщает Marca.
Правда, «Барселона» всё-таки была близка к соглашению с бразильским футболистом, однако мадридский «Реал» действовал очень активно. Родителей игрока недавно пригласили на спортивную базу «Королевского клуба», после чего они присутствовали на одном из матчей «сливочных» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Ранее сообщалось, что «Реалу» удалось договориться о покупке игрока: трансфер обойдётся испанскому гранду в € 45 млн, однако с учётом бонусов общая сумма может составить € 61 млн. При этом осуществить переход Винисиус Жуниор сможет лишь после чемпионата мира 2018 года, когда достигнет совершеннолетия.
В услугах Жуниора были заинтересованы и такие клубы, как «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».