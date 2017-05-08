Нойер готов стать капитаном «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о том, готов ли он стать новым капитаном мюнхенцев. Летом карьеру завершит Филипп Лам и 31-летний вратарь является главным кандидатом на капитанство.
«Если меня попросят — соглашусь стать капитаном, но пока такого предложения не поступало», — цитирует Нойера Sport Bild.
Мануэль Нойер играет в «Баварии» с 2011 года, куда перешёл из «Шальке-04». На сегодняшний день голкипер восстанавливается после травмы. На поле Нойер должен вернуться перед стартом предсезонной подготовки.