Тарханов: «Урал» после поражения в Кубке не восстановился психологически

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ.
«После поражения в финале Кубка не восстановились психологически. Говорили, что нельзя позволять сопернику делать длинные передачи, а в итоге пропустили после забросов за спину и выходов один на один. Много ошибок в обороне допустили во втором тайме, хотя в первом тайме у соперника не было моментов. Вышедшие на замену футболисты не выпадали, но пользы это не принесло», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш Футбол».