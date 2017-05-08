Уэлбек объяснил, почему решил отпраздновать гол в ворота «МЮ»

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек рассказал, почему решил отпраздновать свой гол в ворота «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 36-го тура Премьер-лиги. 26-летний футболист является воспитанником «красных дьяволов» и провёл за команду 142 матча, в которых забил 29 голов.
«Я вырос в Манчестере, и это особенное место в моей жизни. Но когда мы выходим на поле, то это бизнес. Когда ты забиваешь, то должен радоваться, разве нет?» — приводит слова Уэлбека Mirror.
Видео гола Уэлбека можно посмотреть в YouTube.