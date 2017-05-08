«Урал» — «Крылья Советов» — 1:3. Видеообзор матча

Сегодня состоялась встреча 27-го тура Премьер-Лиги, в которой «Урал» на своём поле принимал «Крылья Советов». Гостям удалось одержать выездную победу, причём самарцы проигрывали по ходу игры.
Уже на второй минуте уральская команда вышла вперёд после точного удара нападающего Владимира Ильина. После перерыва подопечные Вадима Скрипченко сначала сравняли счёт, а затем и вышли вперёд. В составе волжан дубль на свой счёт записал нападающий Джанни Бруно. Точку в матче поставил Кристиан Паскуато, отличившийся на 89-й минуте — 3:1.