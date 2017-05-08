Карпин: лучший тренер сезона в РФПЛ — Каррера, тут не о чем рассуждать

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал чемпионство красно-белых и назвал наставника «Спартака» Массимо Карреру лучшим тренером сезона в РФПЛ.
«По сравнению с предыдущим годом „Спартак“ усилился, а остальные ослабли. Даже возьмём „Зенит“, ЦСКА, у „Рубина“ были проблемы, как и у „Краснодара“. Думаю, всё закономерно. Когда-то это должно было случиться. Фарт присутствовал, но без везения чемпионами не становятся. Часто говорят о чемпионском фарте — он присутствовал, да. То, что „Спартак“ стал заслуженно чемпионом за три тура до конца чемпионата, — это тоже да.
Каррера остался недоволен тем, что было в матче с «Томью». Надо быть внутри, чтобы знать, почему именно он не пришёл на пресс-конференцию. Нужно было выигрывать кровь из носу, причём от тебя ждут крупной победы, и это заставляло нервничать. Наверняка он думал, что команда выглядит не так, как задумано, а чемпионство ещё не оформлено, впереди серьёзный соперник. Как мы обыграем «Амкар», если с «Томью» играем вот так? То, что он был голоден и пошёл смотреть дерби, — это смешно. Лучший ли это тренер сезона? Тут не о чем рассуждать, раз команда за три тура до конца становится чемпионом", - сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».