Каррера: отказ от пресс-конференции — единичный случай, это очень личное

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему не пришёл на пресс-конференцию после матча с «Томью» (1:0) в 27-м туре РФПЛ. Спустя сутки после этой игры красно-белые досрочно оформили звание чемпиона России.
«Я бы не очень хотел вдаваться в подробности. Это единичный случай – первый за весь сезон. Это очень личное. Это сидело глубоко внутри. У меня накопился целый клубок эмоций в тот день. И я выбрал оптимальный, как мне кажется, вариант на тот момент. Недаром говорят, что иногда молчание – золото. Кстати, молчание как раз золотом в итоге и обернулось. Это, повторю, единичный случай.
На то, чтобы публично не высказываться по поводу матча с «Томью», у меня были веские причины, нравится это кому-то или нет. А вот для отказа от общения с болельщиками их не было»,— сказал Каррера в интервью «Спорт-экспрессу».